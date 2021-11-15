نقل مباراة الجزيرة والعين إلى استاد آل نهيان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان، أمس، أنها وافقت على طلب نادي الجزيرة نقل مباراته مع العين ضمن الجولة العاشرة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، والمقررة في الساعة 20:15 من مساء السبت المقبل، لتقام على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، نظراً إلى أعمال الصيانة والتجديدات الجارية حالياً على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.ويحتل الجزيرة المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة متأخراً بفارق خمس نقاط عن العين المتصدر.

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