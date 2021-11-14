أبرز 5 تصريحات لمدرب الشارقة كوزمين في أول مؤتمر صحافي

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الشارقة-الامارات اليوم.
أطلق مدرب الشارقة الجديد الروماني أولاريو كوزمين خلال أول مؤتمر صحافي له عقده نادي الشارقة، اليوم الأحد، بعد اعلان التعاقد معه خلفا للمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، 5 تصريحات مثيرة، نلخصها كما يلي:

-سأكون سعيداً لو تمكنت من تحقيق النتائج التي حققها المدرب عبدالعزيز العنبري مع الشارقة.

-لو لم أكن قادراً على تكرار النتائج التي حققتها مع العين وشباب الأهلي لما قبلت مهمة تدريب الشارقة.

- لا أملك عصا سحرية لكن لدي مخزون عمل يستطيع أن يخدم الفريق.

-هناك من أرسل لي التهاني حتى قبل بدء المفاوضات مع الشارقة.

-ليس هناك مدرب يستطيع أن يفرض على إدارات الأندية لاعبين بعينهم سوى المدرب بيب غوارديولا وأنه لم يصل إلى تلك المرحلة.

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