وضع حجر الأساس للمركز المتكامل لنادي أبوظبي للدرّاجات الهوائية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

احتفل نادي أبوظبي للدرّاجات، أمس، بوضع حجر الأساس وتدشين الأعمال الإنشائية للمركز المتكامل لرياضة ركوب الدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات، بالتعاون مع «مدن العقارية»، وبرعاية مجموعة G42.

حضر الحفل كل من رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية مطر اليبهوني، ونائب رئيس مجلس الإدارة خالد بن شيبان، وعضو مجلس الإدارة عارف الحمادي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news