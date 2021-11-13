الإعلان عن بطل «آسيا والمحيط الهادئ» لغولف السيدات اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تترقب بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» لغولف هواة السيدات، اليوم، الإعلان عن بطلة النسخة الثالثة، في البطولة المقامة منذ الأربعاء الماضي، على ملاعب نادي أبوظبي للغولف، وتحل للمرة الأولى بضيافة الدولة، في حدث عالمي نافست على لقبه 72 من نخبة لاعبات الهواة على صعيدي آسيا والمحيط الهادئ، مثلن أكثر من 14 دولة. وعكست منافسات الأمس التي شهدت مشاركة اليابانية ميزوكي هاشيموتو، والتايلاندية ناثاكريتا فونجتافيلاب، في الصدارة برصيد 12 ضربة تحت المعدل، حرص اللاعبات على انتزاع اللقب، والاستفادة من الفرص الاستثنائية التي تقدمها بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» للاعبات الهواة.

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