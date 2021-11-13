83 قارباً ترفع أشرعتها في دبي اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ترسم القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، اليوم، المشهد الثاني في بطولة دبي 2021-2022، عندما تبحر من جديد بحثاً عن الناموس في شواطئ دبي، الفوز بالمراكز الأولى مع آخر جولات الموسم والمحطة الثانية، والختامية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي. ومن المنتظر أن يشارك في الحدث والتظاهرة الكبيرة اليوم 83 قارباً سترفع أشرعتها البيضاء في عمق مياه الخليج العربي الزرقاء عند (عوامات) خط البداية، وبعد رفع العلم الأخضر إيذاناً بالانطلاقة، لتبحر من هناك حتى مكان خط النهاية قبالة شواطئ أم سقيم وجميرا لمسافة تصل إلى 14 ميلاً بحرياً.

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