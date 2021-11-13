شباك البطائح تستقبل أول هدف في «الهواة».. وفوز دبا الفجيرة والحمرية

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

استقبلت شباك فريق البطائح أول هدف في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، في المباراة التي تعادل بها مع «غلف إف سي»، بهدف لمثله، ضمن الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيد البطائح 14 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد «غلف إف سي» سبع نقاط.

وتمكن لاعب «غلف إف سي» النيجيري داميلاري إيدجون من تسجيل هدف فريقه في الدقيقة 73، ليوقف سلسلة المباريات التي حافظ فيها البطائح على شباكه نظيفة لمدة 523 دقيقة، بفضل براعة حارس البطائح منصور البلوشي، في بطولة الدوري، بينما سجل هدف البطائح عبدالله سعيد في الدقيقة 62، كما شهدت هذه المباراة تعرض لاعب «غلف إف سي» عبدالله خالد للطرد 88.

وهزم دبا الفجيرة جاره الفجيرة بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند خمس نقاط، وسجل هدفي دبا الفجيرة البرازيلي الفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 67، وعامر عمر في الدقيقة 74.

وفاز الحمرية على الذيد 3-2، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الذيد 9 نقاط في المركز السادس، وسجل هدفي الذيد البرازيلي أديلسون مارتينيز في الدقيقة الرابعة، والمقيم البرازيلي طارق لوكاس 85 بينما سجل أهداف الحمرية عن طريق البرازيلي أوزور أكانواه 11، وماجد العزيزي 66، والبرازيلي فينيسيوس 89.

وتختتم الجولة عند الساعة الخامسة إلا ثلث من مساء اليوم، بإقامة أربع مباريات، يلعب فيها «ستي» مع العربي ومسافي مع الرمس ومصفوت مع التعاون والجزيرة الحمراء مع حتا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news