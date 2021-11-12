الشارقة يهزم خورفكان بهدفين.. وكوزمين يحضر من المدرجات

المصدر: منصور السندي – الشارقة

حقق فريق الشارقة فوزاً معنوياً مهما على نظيره خورفكان 2-1، اليوم الجمعة، على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الأولى من مباريات تحديد المراكز للفرق الخاسرة في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وعاد الشارقة بهذا الفوز إلى الإنتصارات مجددا بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تسببت في إقالة المدرب عبدالعزيز العنبري وتعيين المدرب الجديد الروماني أولاريو كوزمين الذي حضر المباراة من المدرجات، علما أن مباراة الإياب ستجمع الشارقة مع خورفكان على ملعب الأخير في 20 الجاري.

ورغم أن خورفكان تقدم بهدف في بداية الشوط الأول عن طريق اللاعب المقيم البرازيلي أندري نويس "18" الا أنه لم يحافظ على تفوقه، إذ تمكن الشارقة من تعديل النتيجة عن طريق البرازيلي ماركوس مليوني "52" قبل أن يضيف أحمد العطاس الهدف الثاني "68".

ويعتبر هذه آخر مباراة لمدرب الشارقة المؤقت الإسباني خوان كارلوس، إذ سيتولى المهمة المدرب الروماني كوزمين الذي تعاقد معه النادي أخيراً بعقد لمدة سنتين خلفا للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news