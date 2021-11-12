لاعب شاب يستغل الظروف بأفضل صورة في مباراة الإمارات والعروبة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ومعاذ كمبال - دبي

قاد اللاعب الصاعد يعقوب يوسف فريق الإمارات للفوز على ضيفه العروبة بهدف نظيف سجله من اللمسة الأولى منذ دخوله الملعب خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من مواجهات تحديد المراكز من التاسع إلى الـ14 في مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

ولعبت الظروف دوراً مهماً مع اللاعب الشاب يعقوب يوسف بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب البديل العاجي جوزيف الذي كان بدوره قد حل بديلاً للاعب محمد سعيد في الدقيقة 65، مما منحه الفرصة للعب في الدقيقة 81، ومن اللمسة الأولى له استغل تمريرة زميله وليد حسين، وانفرد بالمرمى وراوغ حارس العروبة وسجل هدف الفوز للصقور.

وبهذا الفوز يحرز فريق الإمارات أول ثلاثة نقاط في مباريات تحديد المراكز وسيخرج في الجولة المقبلة لمواجهة خورفكان في 26 نوفمبر الجاري.

وبدأ مدرب الإمارات، المغربي طارق السكتيوي المباراة بتشكيل يعتمد على اللاعبين الشباب والبدلاء في غياب كافة اللاعبين الأجانب، وفي الشوط الثاني دفع بالمهاجم العاجي جوزيف الذي حصل على بطاقة صفراء وأصيب في أقل من 20 دقيقة ليحل اللاعب الشاب يعقوب بديلاً ويحرز هدف الفوز للصقور في المباراة العقيمة التي خاضها الفريقين في مباراة ضعيفة فنياً لم يقدم فيها الفريقين أي شيء يذكر بخلاف هدف المباراة الوحيد.

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