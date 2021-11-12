قرية بوذيب تنظم سباقَي العين الدوليين للقدرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنظم قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، اليوم، سباقَي العين الدوليين، الأول لمسافة 101 كلم (نجمة واحدة)، والثاني لمسافة 120 كلم (نجمتان)، بمشاركة مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة. ويقام السباقان بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتم تقسيمهما إلى أربع مراحل، يرتدي الفرسان في السباق الأول القمصان الصفراء، وفي الثاني القمصان البيضاء.

يشار إلى أن قرية بوذيب التي دشنت موسمها بسباقات تأهيلية، تستضيف العديد من السباقات والبطولات خلال الموسم، أهمها مهرجان المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي يضم ماراثون 155 كلم، ويقام على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2022. وكان اتحاد الفروسية والسباق قد أعلن الضوابط الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة أثناء المنافسات الرياضية في قرية بوذيب العالمية للقدرة للموسم 2021 -2022.

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