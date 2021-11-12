منتخب الشباب يهزم البحرين بهدف ودياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 على نظيره البحريني بهدف دون رد سجله خليفة خميس في المباراة الودية الأولى، التي جرت أول من أمس، على ملعب مدينة حمد في العاصمة البحرينية المنامة.

وتأتي المباراة الودية ضمن برنامج المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني الحالي في البحرين، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للشباب المقرر إقامتها في العراق خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر المقبل.

ويتواجه المنتخبان مجدداً في المباراة الودية الثانية التي ستُلعب يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الإمارات.

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