إيران تقلب الخسارة إلى فوز على لبنان في الدقائق الأخيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فرّط المنتخب اللبناني في فوز تاريخي ومهم، بعد أن تقدم على ضيفه الإيراني بهدف لصفر من توقيع سوني سعد حتى الدقيقة 90، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي أقيمت أمس في ملعب صيدا الدولي من دون حضور الجمهور. لكن الإيرانيين نجحوا في قلب الوضع في الوقت الضائع، حين سجل زردار آزمون هدف التعادل في الدقيقة 91، قبل أن يضيف زميله هدف الفوز والنقطة 13 في صدارة المجموعة الأولى بالدقيقة 95.

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