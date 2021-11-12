إسماعيل مطر: الكوريون استفادوا من أخطائنا.. وسنصحح الوضع أمام لبنان

إسماعيل شارك أمس في أول مباراة مع المنتخب بعد فترة طويلة من الغياب. أ.ف.ب

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

قال قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، إسماعيل مطر، إن «الأخطاء التي وقع فيها لاعبو المنتخب أسهمت في تفوق كوريا الجنوبية، أمس، بعد الخسارة 1- صفر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الأولى». وأكد إسماعيل مطر في تصريح صحافي بعد المباراة: «كان يفترض أن نبدأ بشكل أفضل، والكوريون استفادوا من أخطائنا ليتفوقوا في المباراة».

وتابع: «علينا التفكير بشكل أفضل في المباراة المقبلة أمام لبنان، وتصحيح الوضع خلال تلك المباراة من أجل الحفاظ على فرصتنا، وسنسعى لتقديم كل ما عندنا لنخرج بنتيجة إيجابية».

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