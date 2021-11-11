الجمهور محبط من أداء المنتخب.. ومغردون: تجنبنا هزيمة بنتيجة قاسية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أبدى مشجعون لمنتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم حزنه على استمرار ضياع النقاط، وتضاؤل حظوظ الأبيض في التأهل إلى مونديال 2022، عقب تلقي خسارة جديدة أمام كوريا الجنوبية اليوم بهدف دون مقابل، بينما قال مغردون أن المنتخب تجنب الخروج بهزيمة قاسية وكبيرة جدا، بعدما ظهر بشكل بعيد تماماً عن مستواه، ووقف القائمين والعارضة أمام عدد كبير من تسديدات الكوريين، إضافة إلى براعة علي خصيف في بعض الهجمات.

وقال أحد المغردين: كان بالإمكان أسوأ مما كان، محظوظين باستقبال هدف واحد فقط، شكراً للعارضة والحظ الجميل، الكوريين فازوا علينا بجدارة". وتابع آخر: "منتخب الإمارات اللي يشوفه يقول أول مرة يلعب كورة!!؟"، وقال سالم الحوسني: "الحمد لله، فلتنا من نتيجة كارثية".

بينما علق غرد محمد بن عدلة: لاعبو الإمارات محليين بعقود مرتفعة واحتراف على ورق فقط، كوريا ليست صعبة علينا لو حذونا حذوهم، واسيا لا تزال في المتناول بشرط ان نغير فكرنا 180 درجة في أسرع وقت".

وقال المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي: "ما حدث اليوم هو ما حدث أمس وسيتكرر غدا، كرتنا بحاجة لإعادة بناء جديدة". وأضاف حسن الجسمي:"الفارق بيننا وبين كوريا، هو التكوين، وتطوّر اللاعب في الدوري المحلي او خارجياً، أي مدرب أو خطة أو تشكيلة أو اسلوب لعب لن يجدي نفعاً، بما أن الخصم يتفوق عليك في التأسيس وفهم اللعبة !".

وأضاف آخر: "الحمد لله على نعمة القائم والعارضة"، وقال المغرد حمد الحمادي: " ويقولون ليش الجماهير ما تحضر ..!!، وقال جاسم الشحيمي: "من الصعب أن ننتظر شيء من فاقد الشيء! مدرب متحجّر تكتيكيا يعيش أفقر ايامه الفنية".

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