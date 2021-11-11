«تحدّي محارب الصحراء» ينطلق 19 الجاريفي رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

تقام النسخة العاشرة من تحدي محارب الصحراء يوم 19 الجاري في جزيرة المرجان برأس الخيمة. وقال بيان صحافي إنه من المقرر أن يختبر المحاربون شجاعتهم مع عقبة «قفزة الثقة»، وسيتعاملون مع الضغوط الشديدة من خلال «الضغط قيد التشغيل»، وسيواجهون «كوارتر بايب»، وهو أطول عقبة في المنطقة. وسيشتمل الحدث على دورة المحارب الشجاع مع أكثر من 12 عقبة، ودورة التميت وارير مع أكثر من 20 عقبة، ودورة المحارب الصغير بطول كيلومتر وكيلومترين للأطفال من سن ستة أعوام فما فوق.

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