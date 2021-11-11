أبيض الناشئين يخسر تجربته الأولى أمام العراق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

خسر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 أمام منتخب العراق 1-2، أول من أمس على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن معسكره الداخلي الحالي في مدينة العين في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين التي ستستضيفها السعودية في الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وسجل هدف المنتخب اللاعب وليد مال الله.

ويلتقي المنتخبان مجدداً غداً في المباراة الودية الثانية الساعة 4:40 مساء بالملعب ذاته.

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