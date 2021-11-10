المنتخب يقترب من لقب بطولة العالم للجوجيتسو بعد حصاد 49 ميدالية

المصدر: وام

واصل منتخب الإمارات للجوجيتسو تحقيق الإنجازات وحصد الميداليات في بطولة العالم، وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث رفع رصيده إلى 49 ميدالية ملونة بواقع، 18 ذهبية، و14 فضية، و17 برونزية. وجرى تخصيص منافسات اليوم للمنتخبات لفئة الكبار للرجال والسيدات، ونجح لاعبو منتخبنا في تحقيق ذهبيتين وبرونزية حيث توج بالذهب كل من زايد الكثيري في وزن 56 كجم، وعمر الفضلي في وزن 62 كجم، فيما حصلت حصة الشامسي على برونزية وزن 52 كجم.

ويحتل اللاعبون الروس المركز الثاني في البطولة برصيد 39 ميدالية بواقع 15 ذهبية، و14 فضية، و10 برونزيات، بينما حل في المركز الثالث منتخب كازاخستان برصيد 36 ميدالية ملونة موزعة على 8 ذهبيات، و6 فضيات، و22 برونزية.

حضر منافسات اليوم كل من اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وعدد كبير من المسؤولين. ومن المنتظر أن تختتم منافسات البطولة غدا الخميس ليسدل الستار على واحدة من أقوى البطولات العالمية.

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