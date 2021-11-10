«آسيا والمحيط الهادئ» لغولف هواة السيدات تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، في نادي أبوظبي للغولف، منافسات بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» لهواة السيدات، التي تحط الرحال في نسختها الثالثة للمرة الأولى بضيافة الدولة، وتمتد حتى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة 74 لاعبة من 24 دولة، تتقدمهن كوكبة من اللاعبات المصنفات، أبرزهن الكورية الجنوبية يومين هوانغ، المصنفة رابعة عالمياً، والصينية زياوين يين، المصنفة في المركز السابع على العالم.

وتعول الآمال الإماراتية في البطولة، على نجمتي المنتخب الوطني للسيدات، حمدة السويدي وعلياء العمادي.

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