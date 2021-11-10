تفوق إماراتي في سباق «ريد بُل سايد باي سايد»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تفوق سائقو الإمارات في سباق «ريد بُل سايد باي سايد» للمركبات الخفيفة الوزن (SxS)، الذي أقيم في حلبة «إم إكس رايد» في دبي، وحقق محمد المهيري المركز الأول على صعيد الترتيب العام في ختام السباقات الرئيسة، وجاء ثانياً، سعود الشعيبي، وثالثاً عاطف الزرعوني، فيما حقق الشيخ سعيد آل مكتوم المركز الأول في سباق «الستاندرد»، يليه بالمركز الثاني إبراهيم آل علي، وبالمركز الثالث عاطف الزرعوني، وبالمحصلة على صعيد الترتيب العام لبطولة المركبات الخفيفة الوزن نال محمد المهيري المركز الأول، يليه الشيخ سعيد آل مكتوم، وبالمركز الثالث إبراهيم آل علي.

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