الروسي أندريه روبليف يشارك في «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «فلاش للترفيه»، الشركة المالكة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن عودة البطل الروسي أندريه روبليف، المصنّف الخامس عالمياً، إلى أبوظبي للمشاركة للمرة الثالثة في بطولة التنس العالمية التي تُقام في المركز الدولي للتنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بين 16 و18 ديسمبر المقبل. وسجل النجم الروسي، حضوره في فعاليات البطولة للمرة الأولى في عام 2017، كما شارك في عام 2019. وتنطلق مباريات البطولة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة خمسة من أفضل 15 لاعباً على مستوى العالم.

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