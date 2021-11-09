خليل الطويل يستقيل من إدارة نادي الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

اعتذر عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات خليل الطويل، عن عدم استمراره في النادي لظروف خاصة، وذلك بتقديم استقالته إلى إدارة النادي معرباً عن "أمنياته لفريق الإمارات بتجاوز الفترة الحالية واستعادة النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة بدوري أدنوك للمحترفين، بتكاتف جميع المسؤولين واللاعبين والجهازين الفني والإداري ومن خلفهم الجمهور الوفي الذي يضطلع بدور مؤثر في إلهاب حماس اللاعبين وتشجيعهم على نحو يمهد الطريق للوصول إلى النتائج المطلوبة".

وقال الطويل لـ "الإمارات اليوم": "سأكون خلف النادي وأحد جنوده في المرحلة المقبلة بكل ما أملك من جهد لتجاوز المرحلة الحالية، وأتمنى التوفيق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم لمساعدة "الصقور" على تحقيق التطور في جميع الألعاب والاهتمام بالمراحل السنية وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الوطنية والأندية الرياضية على مستوى إمارة رأس الخيمة".

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