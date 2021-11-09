سعود الزعابي يتقلد فضية بطولة العالم للدواثلون

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

حقق سعود الزعابي فضية بطولة العالم للدواثلون، السبت الماضي، في إسبانيا، لتكون الميدالية الأولى التي يحققها اللاعب على المستوى العالمي بعد النجاحات التي حققها أخيراً، فيما حل فارس الزعابي في المركز التاسع.

من جهته، أشاد رئيس مجلس الإدارة جمعية الترايثلون خالد الفهيم، بالإنجاز الكبير، ونقل تحيات وتهاني رئيس الهيئة العامة للرياضة أحمد بالهول، متمنياً التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات الدولية.

وقال في تصريحات صحافية: «إن البرنامج المقبل سيشهد الكثير والعديد من المشاركات حتا نستطيع أن نحقق الأهداف المرجوة».

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة احمد جبر، إن «رياضة ترايثلون الإمارات تسير في الطريق الصحيح وبخطوات واثقة، وتؤكد أن القادم سيكون أفضل، وأن ترايثلون الإمارات شهدت تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، وحققت إنجازات عديدة وأصبحت رقماً صعباً في البطولات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news