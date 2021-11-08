العرياني يحصد برونزية كأس ولي عهد الكويت للرماية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقق رامي المنتخب الوطني للرماية وفريق فزاع، ظاهر العرياني، المركز الثالث، ونال الميدالية البرونزية ببطولة كأس سمو ولي عهد الكويت لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين بدولة الكويت، وسط مشاركة واسعة 59 رامياً من رماة الكويت الذين يعدون من أبطال اللعبة في العالم. وتأهل العرياني في الدور التمهيدي برصيد 116 طبقاً، ثم حقق 34 طبقاً في النهائيات، ليحل بعد البطل الكويتي المتصدر عبدالرحمن الفيحان، الذي نال الميدالية الذهبية، ووصيفه ناصر المقلد، صاحب فضية البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news