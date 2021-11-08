«الأبيض الأولمبي» يُدشن معسكره الداخلي في دبي اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يدشن المنتخب الأولمبي معسكره الداخلي على ملعب نادي الشرطة في دبي، اليوم، ويستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان العام المقبل.

ويعد هذا التجمع هو الأول للمنتخب بعد ختام مشاركته في التصفيات الآسيوية، التي استضافها نادي الفجيرة في أكتوبر الماضي، ونجح الأبيض الأولمبي في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، بعد تصدره للمجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، من فوزين على الهند بهدف دون مقابل، وعلى عُمان بهدفين دون رد، وخسارة وحيدة أمام قرغيزستان بهدفين لهدف.

وتضم قائمة المنتخب المستدعاة من قبل مدرب المنتخب، الإسباني دينيس سيلفا، 28 لاعباً، هم: عيسى الهوتي، فهد باروت، محمد المراشدة، سهيل المطوع، يعقوب آل علي، فهد طارش، عبدالله البلوشي، راكان المنهالي، يوسف المنصوري، عبدالله الهاشمي، خالد خلفان، عبدالله البدواوي، مروان حمزة، أحمد جميل، محمد المدني، بدرعبدالعزيز، عبدالعزيزالبلوشي، عبدالله الحمادي، أحمد محرمي، سعودعبدالله، عبدالله الظنحاني، عيسى الحراصي، ناصر الشكيلي، أحمد آل علي، حسين صادق، عبدالرحمن أحمد، مانع الرويس، فارس المرزوقي.

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