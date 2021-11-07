منصور بن محمد يؤكد قيمة توحيد الجهود لصناعة مستقبل رياضي أفضل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص كصناعة لها إسهامها الواضح في الاقتصاد العالمي بما تتمتع به اللعبة من شعبية جارفة في مختلف أنحاء العالم، وذلك من حيث أثرها في توفير ملايين فرص العمل في الأندية والاتحادات والأكاديميات والمؤسسات الشريكة المتخصصة في تنظيم الفعاليات وصناعة التجهيزات والمؤسسات الإعلامية والصحية ذات الصلة، وغيرها، علاوة على بعدها الاجتماعي من خلال تأثيرها على الحالة المعنوية للمليارات من عشاق اللعبة حول العالم، فضلاً عما يمكن أن تسهم به من فرص لتحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب.

ونوّه سموه بحرص دولة الإمارات على صناعة مستقبل أفضل للعالم من خلال التعاون مع المجتمع الدولي وإطلاق المبادرات الكبرى وتنظيم الأحداث التي توحد جهود العالم وتقدم أفضل تجاربهم ومن أهمها "إكسبو 2020 دبي"، مشيراً إلى سعي "مجلس دبي الرياضي" الدائم إلى المساهمة في نشر وتطوير لعبة كرة القدم من خلال تعزيز التعاون مع الاتحادات والأندية والمؤسسات العالمية لتحقيق الأهداف التنموية والرياضية، والمشاركة في صناعة مستقبل أفضل لجميع العاملين في هذا القطاع، سواء من خلال "مؤتمر دبي الرياضي الدولي" الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً ويعتبر منصة عالمية لتطوير كرة القدم، أو من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة في جميع مجالات العمل الكروي وتوفير أفضل الأجواء للناشئين عبر البرامج والأكاديميات المتخصصة والبطولات الرسمية لمختلف المراحل.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ظهر اليوم (السبت) سعادة الكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر إكسبو دبي 2020 بحضور معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

كما حضر المقابلة سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وثيودور ثيودوريدس الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وزوران الكوفيتش، مدير الاتحادات الوطنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورحّب سمو رئيس مجلس دبي الرياضي برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مشيداً بعلاقات التعاون البناءة التي تجمع بين المجلس والاتحاد منذ سنوات، والرغبة المشتركة في تعزيزها بما يخدم أهداف الجانبين وتطلعاتهما للارتقاء باللعبة، ونشر الوعي بكيفية توظيفها كوسيلة إيجابية تخدم المجتمعات وتعين على تطويرها إلى الأفضل.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن شكره لسمو رئيس مجلس دبي الرياضي وتقديره لما يقوم به المجلس من جهود ولحرصه على توثيق التعاون مع الاتحاد بما يدعم لعبة كرة القدم، ويعزز مردودها الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي سواء على مستوى المنطقة أو العالم، مهنئاً سموه على الاستضافة المتميزة لمعرض إكسبو 2020 دبي، بما يشكله من أهمية كأهم حدث عالمي تشارك فيه مختلف الدول ثقافاتها وابتكاراتها التي ستشكل مستقبل العالم.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الأحداث الرياضية العالمية المقبلة والجهود المبذولة للارتقاء بلعبة كرة القدم الأوروبية والعالمية، ورفع مستوى مردودها الإيجابي على المجتمعات، وتوفير أفضل الأجواء للعاملين في نطاقها من أندية ومؤسسات ولاعبين ومدربين وعاملين في جميع التخصصات.

وفي ختام اللقاء، أهدى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم درع مجلس دبي الرياضي إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقديراً لدور الاتحاد في نشر وتطوير كرة القدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news