«الحبتور» يحتفظ بكأس «الهالوين» للعام الخامس على التوالي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفظ فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، بكأس الهالوين للعام الخامس على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فريق هيسكيث، بسبعة أهداف مقابل خمسة اهداف في مباراة قوية ومثيرة، كما فاز فريق بن دري على فريق مهرة بتسعة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف. وعقب المباراة قام فيليب دعامات المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو، بتكريم الفرق الأربعة المشاركة.

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