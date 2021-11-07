فهد سبيل: البيئة الإيجابية في كلباء حالت دون «اعتزالي مبكراً»

المصدر: محمد فاضل ■ كلباء

قال لاعب اتحاد كلباء، فهد سبيل، إن «البيئة الإيجابية الرياضية والنفسية التي وجدها في اتحاد كلباء، حالت دون اعتزاله كرة القدم مبكراً، وأعادته إلى التميز مجدداً في الملاعب، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق قبل موسمين، قادما من الفجيرة»، وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «تأمين شركة كرة القدم لعناصر التميز والنجاح، شكّلت العامل الأساسي للمستوى المميز الذي ظهر به كلباء في آخر ثلاثة مواسم، عززها بتحقيق أفضل إنجاز لكلباء في الموسم الماضي، حين حصل على 39 نقطة».

وتابع: «ينتهي عقدي مع كلباء بنهاية الموسم الحالي، لكني حريص على مواصلة المشوار مع الفريق، واستثمار البيئة الإيجابية التي وجدتها في كلباء، والتي منحتني دافعاً كبيراً لكي أرفع سقف تطلعاتي واللعب لمواسم عديدة».

وقال أيضاً: «نسعى في الموسم الحالي للدوري إلى تجاوز ما حققناه في الموسم الماضي، وذلك بالتعاون مع زملائي اللاعبين، وأعمل جاهداً لتقديم كل ما أملك من إمكانات فنية وبدنية ليواصل كلباء تميزه، خصوصاً أن فريق (النمور) أصبح أحد أهم محطات مسيرتي الكروية، لذلك أنا حريص على أن أقدم الأفضل دائماً لإسعاد جمهوره المميز».

وتابع: «البداية في الموسم الحالي لم تكن قوية ومماثلة للموسم الماضي، لكن بفضل إصرار اللاعبين ودعم الجهاز الفني، تمكنا من تصحيح المسار الفني، ونجحنا في تقديم مستويات فنية جيدة آخرها التعادل الإيجابي مع شباب الأهلي، ونيل نقطة ثمينة من أحد أبرز فرق الدوري».

وقال أيضاً: «أتمنى أن ننهي الموسم بالفوز ببطولة، وهذا الأمر يمكن تحقيقه إذا واصل الفريق تميزه الحالي»، وعلى الرغم من بلوغه 32 عاماً، إلا أن فهد سبيل يرى أن فرصة تمثيل المنتخب ممكنة، وأن العمر ليس معياراً للعطاء في الملاعب.

• عقد سبيل مع كلباء ينتهي الموسم الجاري، ويرى نفسه في الملاعب لمواسم عديدة مقبلة، رغم بلوغه 32 عاماً.

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