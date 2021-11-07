6 أندية تتقاسم ألقاب بطولة ألعاب القوى على «شاطئ القرم»

المصدر: أم القيوين ■ الإمارات اليوم

تقاسمت ستة أندية ألقاب بطولة الفرق لألعاب القوى، التي نظمها اتحاد ألعاب القوى، أول من أمس، على شاطئ القرم في أم القيوين، وسط مشاركة ضمت 323 لاعباً يمثلون 18 نادياً. وأسفرت مسابقة الناشئين عن فوز الفجيرة بالمركز الأول، بينما شهدت منافسة الأشبال للبنين فوز الحمرية بالمركز الأول، في حين حصد نادي الشارقة لقب مسابقة الأشبال للبنات. وظفر كلباء بالمركز الأول في فئة الشباب، وحصد نادي سيدات الشارقة المركز الأول في فئة السيدات، في حين شهدت فئة العموم تتويج حتا. وتوج رئيس الاتحاد، الدكتور محمد عبدالله المر، الفائزين، كما تم تكريم الجهات الراعية.

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