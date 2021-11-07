فوز العربي ودبا الحصن وحتا في دوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

فاز فريق العربي على ضيفه الجزيرة الحمراء بهدفين نظيفين، أمس، في الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، وحقق العلامة الكاملة بـ15 نقطة في صدارة ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند نقطة واحدة.

سجّل للعربي أليكسندر ازيريدو (هدفان - 41 و45+1)، وسجل للجزيرة الحمراء لاعب العربي سلطان أبوذقن بالخطأ في مرماه (77).

وفي مباراة أخرى، فاز دبا الحصن على ضيفه فريق «ستي» برباعية نظيفة، ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد «ستي» عند نقطة واحدة، وسجل لدبا الحصن اندرسون ميراو (31 و47) وجواو فيتور (60)، وماتيوس افيلينو (90+5).

وتمكن حتا من الفوز على ضيفه «جلف إف سي» 2-1، ليصبح رصيده ثماني نقاط، بينما تجمد رصيد «جلف إف سي» عند ست نقاط، وسجل لحتا ريجينسي توستاتي (66)، وحسن عبدالرحمن (71)، فيما سجل هدف «جلف إف سي» لسانا كمارا (57).

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