منتخب الجوجيتسو يقصّ شريط مشاركته في مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يقصّ منتخب الجوجيتسو، اليوم، شريط مشاركته الرسمية في النسخة 26 من بطولة العالم، التي تقام في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 65 دولة.من جانبه، أكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، في بيان صحافي، أن «المنافسة لن تكون سهلة لسببين، الأول أن اللعبة تتطور بشكل متسارع في العديد من الدول حول العالم، والثاني أن كل لاعب أو لاعبة سيواجه نظيره الإماراتي، سيبذل كل ما في وسعه لأنه يلعب أمام بطل النسخة الماضية».

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