«الشراعية 43 قدماً» تبحر في شواطئ دبي اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد شواطئ دبي اليوم إقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب «الشراعية 43 قدماً»، حيث ينطلق السباق من عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ جميرا لمسافة تصل إلى 14 ميلاً بحرياً. ومن المنتظر أن تعطى إشارة البداية في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر برفع العلم الأخضر، لتنطلق القوارب بحثاً عن أقصر طريق نحو معانقة (الناموس) ورفع العلم الشطرنجي في النهاية. ومن أبرز القوارب المشاركة: إزعاج 2 وفزاع 3 وإعمار 5 والمشخص 9 والقايد 10 والزاهي 11 وأطلس 12 وشمردل 15، وزوارق أخرى.

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