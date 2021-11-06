شباب الأهلي يتخطى حاجز الـ 100 نقطة في سلة الوحدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تخطى فريق شباب الأهلي حاجز الـ100 نقطة، بفوزه العريض على الوحدة بفارق 37 نقطة وبنتيجة «109-72»، أول من أمس، على صالة نادي الجزيرة، لحساب الجولة السادسة من الدور التمهيدي في دوري السلة، والتي سجلت فوز الشارقة على الوصل «96-74»، والبطائح على النصر «86-73». وعزز حامل اللقب شباب الأهلي صدارته للترتيب العام للبطولة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه الشارقة، بينما تراجع النصر إلى الثالث بالشراكة مع البطائح، والوحدة جاء خامساً، والوصل سادساً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news