«سكوتس باين» بطلاً للشوط الرئيس في افتتاح سباقات ميدان

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توج الجواد «سكوتس باين» المملوك لـ«سيد حشيش وهناء رفاعي» بإشراف المدرب بيفرلي ديوتروم، بطلاً للشوط الخامس والرئيس «جائزة خيول مزادات دبي»، وجرى أول من أمس، ضمن السباق الافتتاحي في موسم مضمار «ميدان» العالمي. وشهد السباق الافتتاحي تألق المدرب الوطني مصبح المهيري، بحصد الجياد التي يشرف على تدريبها لثلاثة انتصارات، في الشوطين الأول والثاني مع «أتلانتيك سكاي» لمالكه سعيد الرحومي، و«جست يو وايت» لناصر عسكر، و«جنتايل بيليني» بشعار فتحي السيد بلقب الشوط السادس.

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