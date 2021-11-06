«دولية بني ياس للطائرة» تنطلق اليوم بمشاركة سعودية وعمانية

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

يقص فريقا الجزيرة والأهلي السعودي في الساعة الخامسة من عصر اليوم، شريط بطولة نادي بني ياس الدولية للكرة الطائرة التي تقام على صالة «السماوي» بنادي بني ياس في الشامخة، بينما تعقبها مباشرة، وتحديداً في الساعة السابعة والنصف، مواجهة بني ياس «المستضيف» ومنافسه السيب العماني في الساعة السابعة والنصف.

وتقام البطولة في إطار تحضيرات بني ياس والجزيرة لانطلاقة الدوري العام للرجال للكرة الطائرة المقررة يوم 12 نوفمبر الجاري، وتشهد مباريات اليوم الثاني من البطولة، لقاء الجزيرة مع السيب العماني، وبني ياس أمام الأهلي السعودي، وتختتم المنافسات بمواجهة السيب العماني والأهلي السعودي، وبني ياس في مواجهة الجزيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news