فوز البطائح والذيد ومصفوت والحمرية في دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تغلّب فريق البطائح على ضيفه مسافي بهدف نظيف سجله إبراهيم خميس في الدقيقة 73، ضمن الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويصعد للصدارة المؤقتة.

وفاز مصفوت على الرمس 4-2، مسجلاً انتصاره الأول في البطولة، حيث سجل أهداف مصفوت العاجي جون تيبار (53)، وعبدالله جاسم (57)، والبرازيلي كارلوس (69 و72)، بينما أحرز هدفي الرمس البرازيلي ليما (11)، وعلي يعقوب (35)، ليصبح رصيد مصفوت أربع نقاط، بينما الرمس من دون نقاط.

وفاز الحمرية على الفجيرة بهدف نظيف سجله البرازيلي لوبيز (5)، ليصبح رصيد الحمرية تسع نقاط مقابل خمس للفجيرة.

وفاز الذيد على التعاون بهدف نظيف أيضاً سجله البرازيلي مارتينيس (66)، ليصبح رصيد الذيد تسع نقاط، والتعاون نقطة واحدة.

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