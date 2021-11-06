منتخب الشاطئية يلعب على المركز السابع في كأس القارات اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني، اليوم، مباراة تحديد المركز السابع أمام منتخب باراغواي ضمن كأس القارات لكرة القدم الشاطئية المقامة على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي يسدل عليها الستار مساء اليوم.

كان المنتخب الوطني قد خسر أمام اليابان في مباراة الترضية بنتيجة 4-6، ويلتقي الباراغواي الذي خسر أمام إسبانيا بنتيجة 4-5، فيما يلعب اليابان وإسبانيا على المركزين الخامس والسادس للبطولة.

وتأخر المنتخب أمام اليابان بهدفين في الشوط الأول بعدما تراجع الأداء وسط انتعاش اللاعبين اليابانيين الباحثين عن تحسين وضعهم في البطولة، وسجل الهدف الأول أوكوياما في الدقيقة الثانية وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل لليابان أوبا الهدف الثاني له، وتحولت المواجهة لمصلحة منتخب الإمارات في الشوط الثاني بعدما سجل عباس علي الهدف الأول في الدقيقة الأولى ويدرك وليد بشر التعادل 2-2 بعد مرور أربع دقائق، وينتهي الشوط الثاني بالتعادل 2-2.

وتغيرت النتيجة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثالث بالهدف الثالث لليابان عن طريق ماتسوكا، ورغم محاولات لاعبي منتخبنا وإهدار الفرص السهلة إلا أن اليابان رفع رصيده إلى أربعة أهداف عن طريق أكاجوما، وعاد المنتخب في الدقائق الأخيرة ويسجل هدفين متتاليين الأول عن طريق علي محمد من ركلة جزاء، والثاني عن طريق حسين عباس، ومع دخول المواجهة آخر دقيقتين يسجل اليابان الهدف الخامس عن طريق أوبا، ومن بعدها يسدد تاناكا كرة قوية محرزاً الهدف السادس، ويخطف الفوز بنتيجة 6-4.

• المنتخب الوطني خسر أمام اليابان في مباراة الترضية بنتيجة 4-6.

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