حمدان بن محمد: الإقبال الكبير على الفعاليات يعكس الوعي المجتمعي بأهمية تبنّي الرياضة كأسلوب حياة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحوّل شارع الشيخ زايد، صباح أمس، إلى مسار ضخم للدراجات الهوائية، في مشهد مميز خلال «تحدي دبي للدراجات الهوائية» في دورته الثانية، المُقام برعاية مجموعة «دي بي ولد»، مستقطباً 32 ألفاً و750 مشاركاً من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة والقدرات البدنية، حيث تم تنظيم التحدي على كل من المسار المفتوح بطول 14 كيلومتراً، والمسار العائلي بطول أربعة كيلومترات، ضمن احتفالية رياضية فريدة، حرصت أعداد كبيرة من العائلات من سكان دبي وزوارها على المشاركة فيها، بصحبة أبنائهم وبناتهم، على تباين أعمارهم.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تقديره لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، الذي تتم ترجمته من خلال الإقبال الكبير على الفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي، ويتم تصميمها خصيصاً لإشراك الجمهور، لتشجيعهم على تبنّي ممارسة الرياضة كأسلوب حياة أكثر نشاطاً وحيوية، موجهاً الشكر إلى كل من لبّى دعوة سموه للمشاركة في «تحدي دبي للدراجات» في دورته الثانية، مؤكداً أن الأعداد الكبيرة التي شاركت في التحدي تعكس صورة حضارية لمجتمع دبي الواعي، الحريص على اتباع نموذج حياة صحي، لا تدخر دبي جهداً في توفير كل المقومات اللازمة لترسيخه، بما يضمن السعادة والصحة لجميع أفراد المجتمع.

وأشاد سمو ولي عهد دبي بجهود القائمين على «تحدي دبي للدراجات الهوائية» لما جاء عليه من حسن تنظيم، وكذلك لكل من أسهم في إنجاحه، في حين أكد سموه أهمية الدور الذي يلعبه التحدي، كأحد الفعاليات الرئيسة ضمن «تحدي دبي للياقة»، في جعل دبي من أكثر المدن صحة وسعادة، وتأكيد مكانتها كالمدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم، مجدداً سموه الدعوة للمواطنين والمقيمين والزوار من كل الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة من «تحدي دبي للياقة»، لتحقيق الاستفادة من الأنشطة المقامة في مختلف أنحاء المدينة، وتحسين مستويات اللياقة لدى الجميع.

ويبرز حجم المشاركة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» المكانة التي وصل إليها في فترة قياسية كأحد أبرز الفعاليات الرياضية المرتقبة، ضمن «تحدي دبي للياقة»، ومنذ انطلاقته المميزة في العام الماضي، إذ يتيح لمواطني وسكان وزوار دبي تجربة لا تنسى بين أبرز وأشهر معالم المدينة.

وقد انطلق راكبو الدراجات من المحترفين والهواة، ممن يبلغون من العمر 10 سنوات فأكثر، على مسار 14 كيلومتراً من خمس نقاط، بداية على شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، مروراً بأشهر المعالم المتميزة للمدينة، بما فيها «متحف المستقبل»، و«وسط مدينة دبي»، و«أبراج الإمارات».

أما المسار الثاني، ومسافته أربعة كيلومترات، فقد تم تخصيصه للعائلات والأطفال بعمر خمس سنوات وما يزيد، لقيادة دراجاتهم الهوائية. أما الأطفال الأقل عمراً فكانوا برفقة ذويهم باستخدام المقاعد المخصصة لهم على دراجات الوالدين، مع أخذ كل احتياطات السلامة، حيث استمتع الجميع بأجمل الأوقات، وبالمشاهد الخلابة لبرج خليفة الذي تمت إضاءته خصيصاً لهذه المناسبة برعاية «إعمار».

ويضم جدول فعاليات الدورة الخامسة من «تحدي دبي للياقة»، الذي يقام خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و27 نوفمبر، مجموعة متنوعة وشاملة من الأنشطة الرياضية والفعاليات، مع التركيز على الرياضات التي تقام في الهواء الطلق. وسيكون بإمكان جميع المشاركين من كل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية مجاناً، ضمن ثلاث قرى للياقة البدنية في كل من: «كايت بيتش»، و«إكسبو 2020 دبي»، و«حديقة مشرف»، إلى جانب 14 مركزاً للياقة البدنية الموجودة في المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة، إضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية المميزة، وأكثر من 5000 حصة رياضية مباشرة، وكذلك افتراضية.

ويعود «تحدي دبي للجري»، المقررة إقامته على شارع الشيخ زايد يوم 26 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام العائلات للمشاركة جنباً إلى جنب مع العدائين الهواة والمحترفين، حيث يمكن التسجيل للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني للتحدي www.dubairun.com

يُشار إلى أن «تحدي دبي للدراجات الهوائية» يتم تنظيمه من قبل «دبي للسياحة» و«مجلس دبي الرياضي»، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، بالتعاون مع «أفيف كلينيكس»، وإعمار، وبنك الإمارات دبي الوطني، والشركاء الرسميين: طيران الإمارات، وماي دبي، ونون. فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من: لجنة تأمين الفعاليات، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إضافة إلى الشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية (ARN)، والشريك الرسمي تطبيق اللياقة البدنية والترفيه «ستيبي» STEPPI.

• شارع الشيخ زايد يتحول إلى مسار مفتوح للدراجات ضمن «تحدي دبي للياقة 2021».



مشاركة مجتمعية واسعة من جميع الأعمار ومستويات اللياقة ضمن احتفالية رياضية فريدة.

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