الحمادي ينضم إلى مسابقة «فيفا 22»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

انضم لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم وخورفكان الحالي، إسماعيل الحمادي، إلى قائمة المشاركين في لعبة «فيفا 22»، إذ سيشارك في مباريات استعراضية لحساب أحد المواقع العربية الكبيرة، برفقة مجموعة من اللاعبين المواطنين والعرب.

ونشر الحمادي عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، صورة «للبوست» الذي أعده له الموقع الرياضي، والذي بدأ بالفعل حملة الدعاية لمسابقة «فيفا 22» بقميص اللاعب مع المنتخب الوطني، فيما اعتبر مسؤولون في الموقع الرياضي أن وجود إسماعيل الحمادي ضمن كوكبة النجوم العرب المشاركين في المسابقة يعد إضافة كبيرة، نظراً للشعبية الكبيرة التي يحظى بها اللاعب على مستوى الكرة الإماراتية.

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