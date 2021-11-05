«أبوظبي للفروسية» يستضيف الأسبوع السادس لدوري القفز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية أولى فعالياته لمنافسات قفز الحواجز على ميادينه الرملية بالموسم الجديد، وتشتمل المنافسات التي ستنطلق اليوم على 10 أشواط، وتقام على مدى يومين في الأسبوع السادس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية، ورعاية «لونجين» راعية دوري القفز، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشهد اللقاء منافسة تجريبية من جولتين على حواجز يراوح ارتفاعها بين (120 ـ 130) سم، بواقع جولة في كل يوم، تشابه مواصفات المنافسة التأهيلية الثانية التي تقام في الإمارات، على ميدان أبوظبي للفروسية أيضاً الأسبوع المقبل، في الفترة (11 ـ 13) نوفمبر، لتأهيل الفرسان للمشاركة في بطولة الاتحاد الدولي للفروسية لتحدي فرسان القفز مواليد (2004 ـ 2007).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news