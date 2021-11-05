«البحر» و«مودرن غيمس» يطلبان اللقب الثالث لـ «غودولفين» في «بريدرز كب»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

ينشد المهران «البحر» و«مودرن غيمس»، إهداء «غودولفين» ثالث ألقابه في سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف» للخيول المهجنة الأصيلة «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي يجري اليوم في انطلاق مهرجان سباقات «بريدرز كب» المقام على مضمار ديلمار الأميركي.

ويطمح المهران إلى السير على خطا جياد «غودولفين» التي نجحت في انتزاع لقب «بريدرز كب جوفنايل تيرف»، عقب الانتصار للمهر «أوت شيب» بلقب 2013، بقيادة مايك سميث، وإضافة «لين أوف ديوتي» بقيادة وليام بيوك في 2018، ثاني انتصارات الشعار الأزرق الشهير.

ويجري السباق على مسافة 1600 متر، وكان «مودرن غيمس» بقيادة بيوك، حقق في سبتمبر الماضي لقب «تترسولس ستيكس» البريطاني، بينما يسعى «البحر» بقيادة الفارس الإيطالي الخبير فرانكي ديتوري، والفائز في سبتمبر الماضي بلقب «سمر ستيكس» الكندي، لتتويج موسمٍ استثنائي، وانتزاع فوزه الخامس على التوالي، والثاني في سباقات الفئة الأولى.

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