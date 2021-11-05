4 مباريات اليوم في دوري الدرجة الثانية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، مباريات الأسبوع الثاني لمسابقة دوري الدرجة الثانية، حيث يلتقي فريق لافال يونايتد مع بينونة على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم، وفريق الموج، فريق ريجينال على الملعب الفرعي لنادي الإمارات. وتُقام المباراتان الساعة 5:00 مساءً. وفي لقاء آخر، يواجه فريق يونايتد سبورت، الهلال يونايتد الساعة 7:00 على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم، وفريق الاتفاق، مع فورسان هيسبانيا الساعة 8:30 مساءً على ملعب شباب الأهلي دبي بالممزر.

وتُستكمل مباريات الأسبوع الثاني غداً، عندما يلتقي فريق يونايتد، نظيره ليوا الساعة 5:00 مساءً، على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم ، وفريق لا ليغا أتش بي سي، فريق أتلتيكو أرابيا الساعة 8:00 مساءً على ملعب مدينة دبي الرياضية.

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