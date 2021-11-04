أسطورة الكرة الإفريقية روجيه ميلا يزور مجلس دبي

المصدر: الإمارات اليوم

عبر النجم الكاميروني روجيه ميلا عن سعادته بزيارة الإمارات وحضور فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، الحدث العالمي الأكبر الذي يجمع العالم في مكان واحد والذي يعد منصة حضارية متكاملة وفرصة لاستعراض أهم الابتكارات التي ستساهم في تغيير العالم، وكذلك الاطلاع على النهضة والتطور الرياضي الذي تشهده الدولة.

وأكد اللاعب العالمي الشهير أنه يحرص دائما على زيارة الإمارات، وأنه يجد دائما الجديد والمبهر في كل زيارة للدولة، وتتزامن زيارته هذه السنة مع إكسبو 2020 دبي، ليشهد الحدث الأبرز في العالم خلال الفترة الحالية، كما عبر عن سعادته بإتاحة الفرصة له لزيارة مجلس دبي الرياضي والتعرف على الدور القيادي الذي يلعبه المجلس في نشر وتطوير الرياضة والبرامج والمبادرات التي يقدمها المجلس في جميع الرياضات، كما أنه اختار دبي لتكون المكان الأنسب لصناعة مستقبل ولده الكروي، حيث أنه ألحق ابنه في أحد أكاديميات كرة القدم الشهيرة في دبي للتدرب فيها، باعتبارها من أهم المدن التي تستقطب الأكاديميات العالمية ومراكز تكوين الناشئين.

جاء ذلك أثناء زيارة ميلا مقر مجلس دبي الرياضي حيث كان في استقباله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.ورحب سعيد حارب بنجم مونديال 1990 - أكبر لاعب في العالم يسجل هدفا في نهائيات كأس العالم وهو بعمر 42 عاما.. مؤكدا أن القيادة الرشيدة للدولة تولي الرياضة اهتماما كبيرا، وتعتبرها ركنا أساسيا في الحياة ومن أهم الأنشطة الإنسانية التي لها تأثيراتها الإيجابية البارزة على مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية وحتى الاقتصادية.

وقدم حارب شرحا للنجم الكاميروني عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي وعن الأحداث والفعاليات المتنوعة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس، حيث أعرب النجم الكاميروني الكبير عن إعجابه بما يقوم به مجلس دبي الرياضي من فعاليات رياضية مميزة على مدار العام.

وأكد أن مجلس دبي الرياضي حريص على تقدير الشخصيات الرياضية التي تركت بصمة في الميادين والبطولات الرياضية المحلية والعالمية وتقدير دورها كشخصيات ملهمة للأجيال وتعزيز العلاقات بين الشعوب.

وفي نهاية اللقاء أهدى سعيد حارب النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى النجم الكاميروني، كما أهدى روجيه ميلا قميصه الموقع إلى مجلس دبي الرياضي.

ويعد ميلا نجم منتخب الكاميرون السابق وأسطورة كرة القدم الأفريقية، من أوائل اللاعبين الأفارقة الذين أصبحوا نجوما عالميين، وقد كتب اسمه في تاريخ كرة القدم كأكبر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم لكرة القدم عندما أحرز هدفه الشهير في مرمى منتخب روسيا عام 1994 وهو بعمر 42 عاما.

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