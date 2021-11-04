إسماعيل مطر محارب من أشخاص لايرغبون في تواجده مع المنتخب.. فيديو

المصدر: منصور السندي-دبي

قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الوحدة السابق عادل مطر، شقيق لاعب الوحدة والمنتخب الوطني إسماعيل مطر إن هناك اشخاصا يعرفهم دون أن يسمهم يحاربون شقيقه ولايريدونه أن يتواجد مع المنتخب .

وأضاف عادل مطر في حديث لبرنامج "سوالف رياضية" الذي يقدمه الإعلامي عبد الله الكعبي على تلفزيون عجمان " إسماعيل لن يذهب للمنتخب عن طريق المجاملة لكن هناك من يحاربه ولدى أسباب".

يذكر أن مدرب المنتخب الوطني الهولندي مارفيك اختار إسماعيل مطر ضمن القائمة الموسعة للمنتخب بعد غياب طويل عن المنتخب وذلك إستعدادا لمباراتيه المقبلتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية ولبنان يومي 11 و16 الجاري على التوالي في الدور الحاسم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

عادل مطر شقيق اللاعب الدولي إسماعيل مطر: "شقيقي محارب" #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/o3icIBcE0x — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 4, 2021

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