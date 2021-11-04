242 جواداً تتنافس في جوائز مهرجان الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم، «مهرجان الشارقة للجواد العربي» الإنتاج المحلي بنسخته الثامنة عشرة، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية ( ECAHO ) وجمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 242 جواداً. وينطلق المهرجان في ميدان الصالة المغطاة بالنادي بالشوط الأول شوط المهرات بعمر سنة واحدة، المكون من فئتين (أ، ب) يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين المكون من فئتين (أ، ب) يليه الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات.

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