كيسي وجارسيا وموريكاوا يشاركون في «دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد المصنف الثاني عالمياً كولين موريكاوا وزميله الفائز بالبطولة الكبرى سيرجيو جارسيا انضمامهما إلى حامل اللقب بول كيسي ونخبة من النجوم العالميين المشاركين في بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف التي ستقام في الفترة من 27 إلى 30 المقبل. وتشكّل بطولة دبي ديزرت كلاسيك، إحدى بطولتين متعاقبتين ضمن سلسلة بطولات رولكس في الشرق الأوسط في شهر يناير، حيث ستقام بطولتا دبي وأبوظبي ضمن إطار جولات ديزرت سوينج التي تستقطب سنوياً نخبة من أبرز اللاعبين في رياضة الغولف.

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