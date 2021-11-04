نورة الجسمي تنضم لعضوية المجلس الدولي للدراجات الهوائية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

انضمت رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي ومديرة التسويق في فريق الشعفار جميرا، نورة الجسمي، لعضوية اللجنة النسائية بالمجلس الدولي للدراجات الهوائية.

وقالت الجسمي في تصريحات صحافية، إن حصولها على عضوية المجلس الدولي للدراجات الهوائية الذي يعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات مصدر فخر واعتزاز ومكسب جديد لرياضة المرأة في دولة الإمارات. وأضافت: «طموحاتي كبيرة، وسأواصل جهودي من أجل المساهمة في تطوير رياضة الدراجات الهوائية النسائية وتقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تساعد اللجنة النسائية على تحقيق أهدافها».

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