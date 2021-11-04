مهدي: أسلوب لعب كلباء وراء تعادل شباب الأهلي

المصدر: محمد فاضل ■ كلباء

قال مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، إن «الأسلوب الذي اعتمده كلباء في لقاء الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، أسهم في خروج المباراة بالتعادل»، وأضاف في المؤتمر الصحافي بعد التعادل السلبي: «لعبنا من أجل الفوز، لكن المباراة كانت مغلقة من جانب كلباء الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، ورغم ذلك كان بإمكاننا أن نسجل وننهي المباراة لصالحنا منذ الشوط الأول بعد هجمة انفرد بها مهدي قايدي، لكنه لم يوفق بتسجيلها، بجانب هجمات أخرى، وبالرغم من ذلك لعبنا للفوز».

من جهته، قال مساعد مدرب كلباء، جونيور دا سيلفا، في المؤتمر الصحافي: «سعيدون لنتيجة التعادل مع شباب الأهلي، وهو فريق معروف بإمكاناته الفنية، لذلك فإننا كنا نعلم أننا سنخوض المباراة بمواجهة فريق قوي، وهو ما تبين خلال المباراة، والتعادل نتيجة منطقية قياساً بما قدمه الفريقان في المباراة».

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