لمسات «خمينيز» تعيد بني ياس إلى طريق الانتصارات

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

قاد اللاعب الأرجنتيني، نيكولاس خمينيز، بني ياس للفوز على الإمارات 3-1، أمس، على استاد الشامخة، ضمن الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، ليستعيد «السماوي» ذاكرة الانتصارات الغائبة عنه منذ منتصف سبتمبر الماضي، وتحديداً حينما انتصر وقتها على مستضيفه الظفرة 2-1، ومن وقتها ظلت نتائج الفريق متذبذبة إذ تعادل في لقاءين وخسر في مثلهما.

ورفع بني ياس رصيده إلى تسع نقاط، وبقي «الصقور» في المركز الأخير من دون نقاط.

سجل نيكولاس خمينيز هدف التقدم (23)، وعاد ليضيف الثاني (74)، فيما قلص الإمارات الفارق من ركلة جزاء (86) بواسطة وليد صابر، وجاء الثالث لبني ياس بواسطة السويدي إسحاق ثيلين ( 3+90).

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