خورفكان يعمق جراح العروبة برباعية

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تغلب فريق خورفكان على مضيفه العروبة 4-1، اليوم الأربعاء، في استاد الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، ليحقق أول فوز خارج ملعبه رافعاً رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد العروبة عند أربع نقاط.

وسجل لخورفكان البرازيلي دوغلاس (16)، وفلاح وليد (45+3)، والبرازيلي دودو (53)، وجاسم يعقوب (77)، فيما أحرز هدف العروبة الوحيد سعيد عبيد (73). وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً كان شاهداً على تألق واضح للاعب فلاح وليد الذي سجل هدفاً وصنع آخر، والعراقي أسامة رشيد، بينما قدم اللاعب عامر مبارك أفضل مباراة له في الموسم الحالي.

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