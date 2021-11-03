أبطال التنس يعودون إلى الفجيرة في كأس غرب آسيا

المصدر:
  • محمد فاضل ■ الفجيرة
التاريخ:

يعود أبطال التنس الشباب من أصحاب التصنيفات الدولية إلى نادي الفجيرة الدولي للتنس، للمشاركة في بطولة كأس غرب آسيا لتنس الشباب، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 13 الجاري، بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات.

وسيمثل الإمارات ثلاثة لاعبين، هم: عبدالله المرزوقي وعبدالله إسحاق وعمر أحمدي.

بدوره أكد المنسق العام للجنة المنظمة للبطولة صلاح الحمد لـ«الإمارات اليوم»، جاهزية كل الترتيبات.

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