منتخب الشاطئية يكرم إسبانيا بسداسية في افتتاح كأس القارات

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

حقق منتخب الكرة الشاطئية بداية مثالية، أمس، في افتتاح كأس القارات، بعد الفوز بسداسية مقابل أربعة أهداف على إسبانيا، ضمن المجموعة الأولى من النسخة الـ10 من البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي للعام الـ10 على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات عالمية.

وضرب «الأبيض» موعداً اليوم مع البرتغال في مباراة صعبة الساعة 5:00 مساء، بينما تلتقي إسبانيا مع السنغال، فيما تتواجه باراغواي مع روسيا، وإيران مع اليابان ضمن المجموعة الثانية. وقدم المنتخب نفسه بقوة في لقاء إسبانيا، إذ رغم تقدم «الماتادور» عن طريق خوسيليتو، رد وليد المحمدي بهدف التعادل في الدقيقة نفسها، قبل أن يعزز وليد بشر التقدم في الدقيقة السابعة، ثم فرض المنتخب سيطرته التامة على المباراة. واستطاع تسجيل الثالث من خلال أحمد ملاحي، والرابع من أحمد بشر، بينما قلص النتيجة خوسيليتو مجدداً لإسبانيا، قبل أن يعزز عباس علي تقدم المنتخب بالخامس، لكن خوسيليتيو سجل الـ«هاتريك»، وباتت النتيجة 5-3، ثم سجل إدوارد الرابع قبل دقائق من النهاية لتزيد الإثارة، لكن وليد بشر حسم الأمور بالهدف السادس.

في جانب آخر، شهدت ضربة البداية مفاجأة من العيار الثقيل بفوز السنغال «الوافد الجديد» على البرتغال بنتيجة 7-4 في افتتاح مباريات البطولة. وأعرب وليد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن سعادته بالفوز الأول، وقال في تصريح صحافي: «بفضل دعم الجماهير نجحنا في الفوز على منتخب إسبانيا بطل أوروبا، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وبالفعل كل مباراة أشبه بنهائي، ومجموعتنا قوية، ونواجه في الجولة الثانية (اليوم) منتخب البرتغال بطل العالم 2015 وأوروبا 2019، ونستطيع التفوق عليه، وفي حال نجحنا في تحقيق ذلك سنضمن التأهل للدور نصف النهائي، والأهم أن نركز في كل مباراة، ونتمنى حضور الجماهير لمساندتنا».

المازمي: المنتخب عينه على المركز الأول في البطولة

قال مدرب المنتخب، محمد المازمي إن «الفوز على إسبانيا بداية رائعة لخطط الفريق نحو المنافسة على لقب كأس القارات»، وتابع في تصريح صحافي: «الأبيض مستعد جيداً لهذه البطولة، وعينه على المنافسة على المركز الأول». وشدد على أن «مواجهة البرتغال بطل أوروبا تسع مرات ستكون صعبة، لكن هذا لن يشكل أي عائق في طريق تحقيق حلمنا هذا العام، فنحن نعلم أن جميع الفرق المشاركة في هذه البطولة تعد أقوى المنتخبات في العالم».

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